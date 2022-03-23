Долар і євро просіли в ціні: курс валют на 24 червня

12:11 24 червня Київ, Україна

До відкриття міжбанку долар впав, втративши 10 копійок на покупці і 10 копійок на продажу. Євро впав на 20 копійок в покупці і на 23 копійки в продажу.

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,3500-27,3800 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,7352-32,7711. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3776-0,3783.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,20-27,45 гривні. Євро купують по 32,35 гривні, продають по 32,80 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,25-27,38 гривні, євро - 32,42-32,67 гривні.