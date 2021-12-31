Борги за комуналку: нові штрафи для українців

13:03 18 серпень Київ, Україна

Український парламент отримав законопроект для розгляду. Документ пропонує ввести пеню за несплату комунальних нарахувань. Так, чи не оплачуючи послуги українці можуть отримати пеню до 50% вище боргу.

Пеню хочуть підняти в 20 разів, при тому, що на даний момент борги громадян України досягають 64 мільярдів гривень. Якщо не платити рік за комунальні послуги 0 пеня набіжить в 20-відсотковому розмірі, якщо більше двох років - 30 відсотків, три роки - 50 відсотків. У комітеті парламенту з питань соцполітики стверджують, що таке нові норми необхідні для того, щоб комунальники могли надавати якісні послуги.

Також через борги можуть обмежити виїзд за кордон і відібрати право на водіння машини. Як тільки розрахуєтеся з боргами, вам все повернуть. Новий закон говорить, що борги повинен буде вибивати сам постачальник через виконавчу службу або суд.

Нагадаємо, що українці заборгували державі понад 62 мільярдів гривень за надання житлово-комунальних послуг. При цьому варто враховувати, що в нашій країні є таке поняття, як «пеня». Однак парламентарії зараз пропонують виключити таке правило і скасувати пеню.