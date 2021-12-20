Борги українців за ЖКГ: реальні цифри за січень 2021

Державний комітет статистики опублікував звіт про зростання боргів ЖКГ за січень 2021 року. Згідно з даними, борги українців становлять 81 млрд гривень. У січні 2021 року приріст відзначений в розмірі 7,4 млрд гривень.

За поставки і розподіл природного газу населення заборгувало 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн на місяць); за поставку теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн); за поставку і розподіл електроенергії - 7,7 млрд грн (+ 1,6 млрд грн).

Централізоване водопостачання та водовідведення - 5,9 млрд грн (+200 млн грн); управління багатоквартирним будинком - 5,3 млрд грн (+200 млн грн); надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн (не змінилося).

У січні населення сплатило за ЖКП 23,9 млрд грн, або 77,7% нарахованих за цей період сум.