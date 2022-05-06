Борги по ЖКГ: штрафувати будуть навіть інвалідів

У парламенті ще з 17 листопада стоїть на реєстрації скандальний законопроєкт. Згідно з документом, поданим главою профільного комітету з питань соціальної політики Галиною Третьяковою, за комунальні борги в українців будуть відбирати житлоплощу.
Законопроєкт №3613 подали в Раду ще в червні цього року, а у вересні він був включений до порядку денного, але тоді його пригальмували. З огляду на широкий громадський резонанс, багато депутатів відкрито заявили, що не голосуватимуть за цей проєкт.
Чи приймуть його цього разу - поки неясно.
Експерти не виключають варіант, що проєкт можуть прийняти в першому читанні за умови його доопрацювання до другого читання. Але фактично його потрібно не допрацьовувати, а повністю переписувати, адже там що не норма - то скандал.
У Раді звернули увагу на наступний нюанс: за проєктом вибивання боргів стосується всіх споживачів, включаючи недієздатних або, наприклад, дітей. Тоді як в законі про ЖКГ зазначено, що відповідають за борги тільки дієздатні особи, які проживають разом і/або зареєстровані в квартирі або будинку. Тобто фактично проєкт дозволяє вибивати борги і забирати квартири навіть у інвалідів.
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