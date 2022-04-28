Борги по зарплаті в Україні збільшилися на 37,6% з початку року

21:18 28 липня Київ, Україна

Згідно з інформацією Державної служби статистики (Держстат), заборгованість по виплаті зарплат в Україні з початку року збільшилася на 37,6% і на 1 липня склала 3,593 млрд грн.



Сума заборгованості із зарплати на підприємствах, які перестали подавати звіти протягом 2019-2020 рр., на цю ж дату склала 158,6 млн грн.



Як повідомляє статвідомство, скорочення заборгованості по заробітній платі в червні 2021 року зафіксовано в Закарпатській (на 23,6%), Хмельницькій (на 12,8%) та Сумській (на 0,6%) областях.



При цьому зростання заборгованості з виплати зарплати спостерігалося в Луганській (в два рази), Львівській (на 25%), Рівненській (на 23,7%), Кіровоградській (на 13,1%), Чернігівській (на 12,8%), Тернопільській (на 12,1%) і Дніпропетровській (на 11,1%) областях.



Держстат уточнює, що в галузевому розрізі в червні 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати зросла в сфері фінансової та страхової діяльності в три рази (до 0,7 млн грн), охорони здоров'я - на 20,6% (до 84,11 млн грн), в сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - на 12% (до 1,95 млн грн), держуправління, оборони та обов'язкового соцстрахування - на 11,5% (до 6 млн грн), професійної, наукової і технічної діяльності - на 11,4% (до 305,56 млн грн), у сфері освіти на 10% (до 22,65 млн грн), в промисловості - на 7,3% (до 2,688 млрд грн), на підприємствах транспорту, складського господарства і кур'єрської діяльності - на 6,5% (до 206,35 млн грн), сільському господарстві - на 4,4% (до 77,81 млн грн), будівництві - на 2,3% (до 86,06 млн грн).



При цьому в сфері тимчасового розміщення та організації харчування заборгованість із зарплати скоротилася на 12,8% (до 1,65 млн грн), на підприємствах гуртової та роздрібної торгівлі - на 9,9% (до 36,26 млн грн), у сфері операцій з нерухомістю - на 4,9% (до 39,02 млн грн), адміністративного та допоміжного обслуговування - на 3,4% (до 17,31 млн грн), інформатизації та телекомунікацій - на 1,6% (до 15, 65 млн грн).