Борги по комунальних рахунках населенню не спишуть

08:00 11 вересень Київ, Україна

Не дивлячись на важкі часи, кризу та високий рівень безробіття, український уряд вирішив не йти назустріч населенню. Борги за комунальні послуги не будуть списуватися або скорочуватися.

Борги населення за послуги ЖКГ, які в період карантину виросли до 45 млрд грн, списуватися НЕ будуть. Про це заявила глава підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймистер.

Глава профільного підкомітету розповіла, що ситуація на ринку комунальних послуг посилилася через пандемію та рішення уряду не накладати штрафи за прострочення на побутових споживачів і заборони відключати їм послуги.

"У цьому році в принципі ситуація нестандартна через COVID і те рішення, яке було прийнято урядом, щоб дозволити людям не платити за комунальні послуги. Точніше, це була опція не накладати штрафні санкції на побутових споживачів за несплату та заборонити їхнє відключення. Але це призвело до того, що багато споживачів подумали, що це означає, що за комунальні послуги можна не платити", - розповіла Буймистер.

Вона підкреслила, що несплата населення за всі комунальні послуги вже досягла "захмарної" суми в 45 млрд грн. Вдіяти комунальники з неплатниками нічого не можуть - ні відключити їх, ні нарахувати штрафи, при цьому економічні можливості і у споживачів, і у самих підприємств погіршуються.

"Ця проблема буде наростати. Тут необхідні якісь системні рішення, але всі вони хворобливі. Адже навіть після закінчення карантину - ці борги "приросли" - і що з ними робити? Їх потрібно повертати. Населенню ж не буде списуватися ця заборгованість", - вважає нардеп.