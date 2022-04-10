Борги по комуналці можуть списати - Верховна Рада

Борги українців за комунальні послуги, які утворилися за час карантину, можуть списати коштом держбюджету. Це станеться в тому випадку, якщо народні депутати проголосують за законопроєкт номер 4386.

16 листопада його в ВРУ подав депутат від ОПЗЖ Вадим Рабинович.

У ньому, згідно із запропонованими змінами, на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби, коштом державного бюджету України пропонується списати заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

Ініціатор законопроєкту стверджує, що карантинні обмеження порушують конституційне право українців на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Адже більшість доходів середньостатистична сім'я витрачає саме на оплату комунальних послуг. А в умовах карантину, за словами Рабиновича, люди змушені вибирати між задоволенням потреб першої необхідності і оплатою послуг.