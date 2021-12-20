Борги по Євро 2012 ще не погашені - Немчинов

Євро-2012 давно закінчилося, а боргові суперечки щодо нього - ще тривають. Об'єкти, недобудовані в рамках Державної програми з проведення в Україні Євро-2012, в більшості своїй не оплачені. Так, 11 березня відбулася нарада з представниками Кабінету Міністрів щодо врегулювання даного питання.

Відомо, що під час наради заслухали звіт Держагентства, яке є правонаступником Державного агентства Євро-2012.

Зокрема, був підготовлений документ, який дасть можливість провести облік боргових зобов'язань, а також запропонує шляхи їхнього вирішення. Серед об'єктів, які потребують вирішення питання з боргами - друга черга «Арена-Львів», стадіон «Скіф» (Львів), зона гостинності НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, що згідно з повідомленням пресслужби Фонду державного майна (ФДМ) України, відомство прийняло рішення про приватизацію цілісного майнового комплексу (ЦМК) держпідприємства «Харківський завод шампанських вин» (ХЗШВ). Раніше повідомлялося, що згідно з рішенням Господарського суду Києва, Державне підприємство «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у Львові» має виплатити 127,6 млн грн на користь ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком».