Борги перед шахтарями повністю погашені - Міненерго

На проведеному брифінгу, в.о. глави Міненерго Ольга Буславец заявила журналістам, що міністерство в повному обсязі виплатило борги по заробітній платі шахтарям з бюджету. Що стосується решти, так званого боргу, то це сума, що залежить від реалізації вугілля.

"За цей період вдалося погасити заборгованість по заробітним платам з бюджету. Всього за півроку поточного було направлено на оплату державним вугільним підприємствам близько 3 млрд гривень. Ці борги, які залишилися - більше 200 млн гривень - будуть погашені найближчим часом і будуть повертатися з реалізації вугільної продукції ", - сказала Буславец.

Вона підкреслила, що залишилася заборгованість стосується реалізації вугільної продукції.

Крім того, за словами Буславец, Міненерго планує провести модернізацію шахт в наступному році. За її словами, щоб модернізувати, треба розуміти, які шахти необхідно закрити.

"Ми завершуємо методологію, за допомогою якої ми будемо ранжувати шахти по їх перспективності ... В цьому році я не бачу можливості, щоб були вкладені якісь кошти, що стосується наступного року, звичайно, ми будемо закладати такі плани ", - зазначила в.о. глави міністерства.

Нагадаємо, на початок липня в Україні заборгованість по зарплатах перед шахтарями становила 270 млн гривень. При цьому протестуючі біля Офісу президента гірники заявляли про борг в 1,2 млрд гривень.