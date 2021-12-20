Борги перед шахтарями повністю погашені - Міненерго

На проведеному брифінгу, в.о. глави Міненерго Ольга Буславец заявила журналістам, що міністерство в повному обсязі виплатило борги по заробітній платі шахтарям з бюджету. Що стосується решти, так званого боргу, то це сума, що залежить від реалізації вугілля.
Вона підкреслила, що залишилася заборгованість стосується реалізації вугільної продукції.
Крім того, за словами Буславец, Міненерго планує провести модернізацію шахт в наступному році. За її словами, щоб модернізувати, треба розуміти, які шахти необхідно закрити.
Нагадаємо, на початок липня в Україні заборгованість по зарплатах перед шахтарями становила 270 млн гривень. При цьому протестуючі біля Офісу президента гірники заявляли про борг в 1,2 млрд гривень.
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