Борги "АвтоКрАЗ" були продані на аукціоні - подробиці

21:00 12 травень Київ, Україна

Фонд гарантованих вкладів фізичних осіб продав на аукціоні борги "АвтоКрАЗ". Це змогло здійснитися завдяки продажу пулу активів АТ "Дельта банк" і АТ "Фінанси та кредит". Загальна сума активів - близько 10,6 млрд грн.



Як повідомляє Finbalance, переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Фінтакт" з пропозицією 269,1 млн грн (тобто дисконт складе 97,5%).



У пул увійшли 9 кредитів юридичних осіб, в заставі за якими є кілька майнових комплексів загальною площею 511,4 тис. кв. м, розташовані в Полтавській області. До забезпечення по кредитах входять активи різних класів: цілісні майнові комплекси, торгові приміщення, виробниче та промислове обладнання, транспортні засоби. Зокрема, серед активів: завод з виробництва великовантажних автомобілів, а також завод з виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.





У держреєстрі засновниками "Фінтакта" вказані ТОВ "Глориоза" і ТОВ "Магеллан Інвестментс", а бенефіціаром - Дмитро Березовенко. Однак, до середини 2020 року бенефіціарами ТОВ "ФК "Фінтакт" значилися в тому числі Олег Артеменко та Микола Похилько. Люди з такими іменами працювали в банку "Фінанси та кредит" та інших структурах Костянтина Жеваго, з яким також пов'язують і групу "АвтоКрАЗ".



У 2020 році Фонд гарантування продав для "Фінтакта" пул активів банку "Фінанси та кредит" на 11,5 млрд грн з дисконтом більше ніж 99%. У складі пулу були борги низки підприємств Жеваго, зокрема, ПрАТ "Стахановський вагонобудівний завод", ТОВ "Восток-Руда", ПрАТ "Суднобудівний завод "Залив".