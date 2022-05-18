Борг у $17 млрд - як Україна буде виплачувати?

Згідно з графіком виплат за валютним державним боргом, в 2021-2022 роках Україна повинна виплатити $17 млрд. Про це йдеться в звіті про фінансову стабільність, опублікованому Нацбанком України.

При цьому в 2021 році Україна повинна погасити $10 млрд зовнішніх боргів, у 2022 - $7 млрд. Пік виплат припаде на третій квартал 2021 року - близько $4 млрд.

Протягом третього кварталу 2020 року зовнішній борг України зріс на 2,4% (0,2 млрд доларів) до 122,8 млрд доларів, що становить 81% ВВП. Про це повідомляється на сайті Національного банку в п'ятницю, 18 грудня.

Відзначається, що зростання боргу відбулося шляхом збільшення зовнішніх зобов'язань приватного сектора економіки, які виросли на 1,4 млрд доларів (до 71,1 млрд доларів, або 46,9% від ВВП), в той час, як борг державного сектора скоротився на 1,2 млрд доларів і склав 51,7 млрд доларів (34,1% від ВВП).