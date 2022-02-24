Доходи в Україні - зростають або падають?

08:21 01 жовтень Київ, Україна

Коронакриза в Україні не завадила українцям отримувати середню зарплату, що постійно зростає. Однак з урахуванням інфляції та курсу гривні щодо валют - доходи в країні не збільшуються.

Як змінювалася зарплата

На початку року мінімальна зарплата в Україні склала 4723 гривні, але з вересня її підняли до 5000 гривень. Однак реальну картину краще спостерігати за динамікою розміру середньої зарплати.

Як повідомляє Держстат, в серпні середня зарплата по Україні знизилася на 3% в порівнянні з липнем і становить 11446 гривень до оподаткування. Однак це на 8,6% більше, ніж в серпні минулого року.

Якщо рахувати з початку року, то середня зарплата збільшилася на 719 гривень. Ми спробували розібратися, чи дійсно українці стали багатшими на ці 700 гривень або інфляція разом з девальвацією "з'їли" це підвищення.

Вплив девальвації на доходи в євро та доларах

Ми підрахували середньомісячний курс гривні до долара та євро, починаючи з січня 2020, і зіставили з середньою зарплатою в гривні. Попри зростання зарплати в гривні, в доларах і євро в українців середня зарплата впала.

У січні середньомісячна зарплата становила 445 доларів, а в серпні - 416 доларів. В євро ми втратили ще більше - з 400 в січні до 352 євро зарплати в серпні.

А ось інфляція, навпаки, поки мало вплинула на купівельну спроможність українців і зарплати, склавши 2,5% за підсумками січня-серпня.

У січні середня зарплата була 10727 гривень. Ті ж послуги та товари, які можна було купити в січні за цю суму, в серпні коштували б на 2,5% більше, тобто 10 995 гривень. Нагадаємо, що середня зарплата в серпні склала 11 446 гривень. Тому, якщо враховувати тільки інфляцію, то доходи українців зросли.