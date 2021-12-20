Доходи українців зросли на 2,6% за 2020 рік

Державна служба статистики України оприлюднила дані про середні доходи українців. Згідно зі статистикою, доходи населення за 2020 рік зросли на 2,6% (в порівнянні з даними за 2019 рік).

Дохід населення за 2020 рік становив 3972 млрд гривень. Витрати склали 3989,4 млрд грн; а ось заощадження українців зменшилися відразу на 17 мільярдів.

При цьому в розрахунку написано, що наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 73,355 тисячі гривень, а це на 6,1% більше, ніж за 2019 рік. Можна помітити, на що українці витрачають найбільше: скільки витрачається на їжу, на комунальні послуги, і так далі.

Нагадаємо, що українці стали менше заробляти в 2014 році, в 2015 ця тенденція продовжилася, і ось, починаючи з 2016 року зростання доходів відновилося.