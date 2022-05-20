Доходи сімейних лікарів в Україні

13:00 16 серпня Київ, Україна

Програма медичних гарантій (НСЗУ) за фактом працює трохи більше року, але вже приносить немалі доходи українським лікарям, які співпрацюють з Нацслужбою здоров'я.



В Україні середня зарплата ФОП-лікаря за місяць у 2020 році склала 46 тис. грн. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот" в Telegram.



У повідомленні зазначено, що мова йде про фізосіб-підприємців, які співпрацюють з Нацслужбою здоров'я і обслуговують пацієнтів за держпрограмою медичних гарантій (НСЗУ). Їхні доходи в 2020 році склали 224,79 млн грн в цілому. У більшій частині - це сімейні лікарі.



В "Опендатабот" визначили ФОП-лікарів - рекордсменів за рівнем доходів:



• лікарі-ФОПи з Кіровоградської області отримали в 2020 році приблизно 82 тис. грн на місяць;

• лікарі-ФОПи з Миколаївської області - 68 тис. грн на місяць;

• лікарі-ФОПи в Києві - 58 тис. на місяць.



Найбільше договорів з НСЗУ уклали ФОП-лікарі з:

• Одеської (50);

• Львівської (34);

• Дніпропетровської (33) областей.



Відзначимо, програма медичних гарантій в повному обсязі впроваджується з квітня 2020 року, сімейні лікарі за програмою почали працювати з 2018 року.