Доходи сімейних лікарів в Україні

Програма медичних гарантій (НСЗУ) за фактом працює трохи більше року, але вже приносить немалі доходи українським лікарям, які співпрацюють з Нацслужбою здоров'я.
В Україні середня зарплата ФОП-лікаря за місяць у 2020 році склала 46 тис. грн. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот" в Telegram.
У повідомленні зазначено, що мова йде про фізосіб-підприємців, які співпрацюють з Нацслужбою здоров'я і обслуговують пацієнтів за держпрограмою медичних гарантій (НСЗУ). Їхні доходи в 2020 році склали 224,79 млн грн в цілому. У більшій частині - це сімейні лікарі.
В "Опендатабот" визначили ФОП-лікарів - рекордсменів за рівнем доходів:
• лікарі-ФОПи з Кіровоградської області отримали в 2020 році приблизно 82 тис. грн на місяць;
• лікарі-ФОПи з Миколаївської області - 68 тис. грн на місяць;
• лікарі-ФОПи в Києві - 58 тис. на місяць.
Найбільше договорів з НСЗУ уклали ФОП-лікарі з:
• Одеської (50);
• Львівської (34);
• Дніпропетровської (33) областей.
Відзначимо, програма медичних гарантій в повному обсязі впроваджується з квітня 2020 року, сімейні лікарі за програмою почали працювати з 2018 року.
• Львівської (34);
• Дніпропетровської (33) областей.
Відзначимо, програма медичних гарантій в повному обсязі впроваджується з квітня 2020 року, сімейні лікарі за програмою почали працювати з 2018 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі