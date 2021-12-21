Доходи банків скоротилися, - повідомив Мінфін

За повідомленням Міністерства фінансів України, державна система банків зазнає значних втрат прибутку. Так, за другий квартал поточного року продовжилося скорочення кількості отримання кредитів з боку населення. Цей процес цілком виправданий становищем невизначеності громадян в ситуації, що продовжується пандемії коронавируса.

Певну роль в зниженні прибутковості зіграв також зростання витрат банків на формування резервного фонду.

Наприклад, чотири державні банки протягом шести місяців цього року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн, що на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Мінфін заявив про прибуток таких фінансових установ, як: «ПриватБанк» - 14,037 млрд гривень, «Ощадбанк» - 3,593 млрд гривень, «Укргазбанк» - 437 млн гривень.

Дані на сайті Національного банку України свідчать про те, що гривня зміцнюється шостий банківський день поспіль. Офіційний курс на 12 серпня становить 27,6 гривні за один американський долар.