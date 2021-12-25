Доходи Аграрного фонду знизилися більш ніж в три рази

Важким для аграрного сектора економіки став цей рік. Повсюдно знижуються обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Спад виробництва негативно відбився і на роботі великих акціонерних компаній.

Так, за інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за перше півріччя поточного року АТ Аграрний фонд отримав 204,72 млн грн чистого збитку проти 15,24 млн грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Відзначається, що виручка Аграрного фонду в першому півріччі 2020 року склала 1,28 млрд грн.

При цьому за звітний період Аграрний фонд зменшив валовий прибуток в 3,3 рази - до 80,34 млн грн, а також отримав 143,93 млн грн операційного збитку проти 328,73 млн грн операційного прибутку в січні-червні 2019 року.

Нагадаємо, що раніше в Україні обвалилося виробництво сільгосппродукції. У Держстаті повідомляють, що сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 26,7%.

Також повідомлялося, що Україна бере $ 200 млн позики на сільське господарство. В Україні починається реалізація програми приватних інвестицій в сільське господарство. Гроші візьмуть у МБРР.