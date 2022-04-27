Видобуток нафти в Росії впаде до 18-річного мінімуму

20:29 27 квітня Київ, Україна

За підсумками року виробництво нафти в Росії може скоротитися на 17%, а можливо, і більше, повідомив у середу глава Мінфіну Росії Антон Силуанов.



За його словами, така ситуація стала наслідком відмови європейців купувати сировину у російських нафтовиків.. Поки що випадає попит вдається заміняти продажами в Азію і «сірим» вивозом: у квітні кожен четвертий барель, проданий із західних портів, сплив на танкерах, які не вказували на кінцеву точку маршруту.

«Як далі вестимуться продажі - зараз поки що складно оцінити», - сказав Силуанов.

До війни з Україною Росія підійшла хитаючи 11 млн барелів на добу, з яких 5 млн вивозилося на експорт у сирому вигляді, а ще 2 млн - у вигляді нафтопродуктів. Ці продажі приносили у країну кожен другий долар валютних доходів



Виходячи з прогнозу Мінфіну, видобуток може впасти до 9,13 млн. барелів на день - мінімуму з 2004 року.. Якщо ж Силуанов мав на увазі порівняння із середнім видобуванням минулого року (10,54 млн барелів на добу), то нафтова промисловість відкотиться у минуле майже на 20 років (8,76 млн барелів на день).



Процес обвального скорочення виробництва вже триває: за два тижні квітня було втрачено 7,4% щоденного видобутку, або близько 810 тисяч барелів на добу. І це лише початок, вважає засновник Zeihan on Geopolitics Пітер Зейхан.



З Росії йдуть провідні західні нафтосервісні компанії - Halliburton, Schlumberger та Baker Hughes, за допомогою яких у країні вдалося відновити видобуток після обвалу в останні роки СРСР.



Без іноземної технологічної допомоги, із втратою значної частини зовнішніх ринків та проблемами з оплатою, здатність росії видобувати нафту скоротиться на 50%.



Спад виробництва буде довгостроковим, до колишніх рекордних обсягів Росія, якщо і повернеться, то не раніше 2045 року.