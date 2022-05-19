До кінця серпня повинні просісти ціни на соняшникову олію - Мінекономіки

21:51 16 серпня Київ, Україна

Завдяки низці заходів, в Україні до кінця місяця значно знизиться ціна на соняшникову олію соціальних сортів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.



Цього очікують в Міністерстві економіки за результатами зустрічі з учасниками олійного ринку та представниками влади.



Повідомляється, що сторони домовилися про заходи, які дозволять здійснювати "зважену цінову політику" і знизити ціни до кінця місяця. Для зниження ціни на соняшникову олію є можливості, підкреслили в міністерстві.



При цьому в липні внутрішній ринок соняшникової олії з запізненням реагував на глобальну зміну ціни, зазначили у відомстві.



За індексом продовольчих цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН за місяць ціни на соняшникову олію впали на 10%. При цьому в Україні вона подешевшала тільки на 1,3% за місяць.