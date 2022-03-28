Для поліпшення боротьби з домашнім насильством в Україні Кабінет Міністрів виділив 270 млн гривень - подробиці

Кабінет Міністрів виділив гроші для поліпшення роботи системи проти домашнього насильства. Уряд направив на вирішення цього питання 270 млн гривень. У період з 2019 по 2020 рік в Україні збільшилися випадки домашнього насильства. Кількість судових розглядів також стала рости в період карантину. У 2019 зафіксовано 626 справ, а в 2020 ця цифра зросла вже до 1877.

Кошти будуть спрямовані на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

«Під час чергового засідання Кабінету Міністрів було затверджено розподіл субвенції в розмірі 274,2 млн гривень з державного бюджету місцевим бюджетам», - йдеться в повідомленні МВС України.

За виділені кошти планується створити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб і 40 мобільних бригад для підтримки постраждалих.