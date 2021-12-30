Для Укрзалізниці затверджено фінплан на наступний рік

18:57 30 грудень Київ, Україна

Уряд затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2022 рік. Згідно з ним, наступного року залізнична компанія має отримати 1 мільярд 680 мільйонів гривень чистого прибутку. І це в 7 разів більше, ніж запланований аналогічний показник за 2021 рік.



При цьому загальні доходи «Укрзалізниці» становитимуть 102 мільярди гривень, чисті доходи від реалізації – 98 мільярдів, капітальні інвестиції – 30 мільярдів гривень.. Також компанія очікує на економію у розмірі півмільярда гривень від зниження суми оплати податку на землю.



Окрім Укрзалізниці, фінансовий план на наступний рік отримало й Укренерго. Він передбачає чистий прибуток у півмільярда гривень. Зокрема, компанія має отримати 87 мільярдів гривень доходу. Понад півтора мільярди — складуть відрахування до бюджету та 17 з половиною мільярдів гривень — операції на ринку, що балансує. Плановий обсяг передачі електроенергії передбачено на рівні 144,16 млн МВт-год. Примітно, що обидві компанії завершили поточний рік зі збитками.. Для «Укренерго» вони становили 3 мільярди гривень, а для «Укрзалізниці» – півмільярда.