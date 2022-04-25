Для зростання вантажообігу на «Укрзалізниці» готові до кадрових змін

Керівництво «Укрзалізниці» посилено працює над збільшенням вантажообігу і частки власних вагонів під завантаження, адже від цих показників багато в чому залежить дохід компанії і подальші інвестиції в розвиток залізниці.

Вжито заходів щодо оптимізації вантажоперевезень, які полягали в ліквідації дефіциту локомотивів шляхом подовження плечей обслуговування, поліпшення диспетчеризації, впровадження системи маршрутних відправлень, а також підвищення якості сервісу в частині задоволення вантажовідправників в справному рухомому складі.

Все це дозволило вже за листопад збільшити середньодобову частку використання власних вагонів. 1 листопада 2020 відсоток частки використання склав 18,1%, а 16 листопада він досяг 24,4%. Однак аналіз наявних даних показав, що при завантаженні «Укрзалізниці» на 8-10% більше, ніж в минулому році, компанія втратила майже 19% частки на ринку вагонів під завантаження.

Причиною цього, на думку керівництва компанії, зокрема, Володимира Жмака, стала незадовільна робота філії компанії «Центр транспортної логістики».

У компанії мають намір ретельно переглянути принцип роботи логістичного центру, не виключають і кадрові зміни.

Таким чином, «Укрзалізниця» прагне об'єктивно виключити всі підводні камені, що заважають стрімкому розвитку компанії і її реформуванню.