Для пенсіонерів старше 75 років підвищення пенсій перенесли на жовтень - подробиці

З 1 липня в Україні повинне було пройти підвищення пенсій - відповідно до планів уряду надбавку б отримали ті, чий вік пройшов кордон в 75 років. Однак брак фінансування не дозволив здійснити план зі збільшення пенсій на 400 гривень. Тепер українські пенсіонери чекають отримання цих грошей з жовтня поточного року.

Не вистачило ресурсу, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю. Також чиновниця нагадала, що надбавка до пенсій знецінюватися не буде. І вже з наступного року буде підлягати індексації.

Також Лазебна розповіла, що від 2028, щоб піти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу.

З 1 квітня 2021 в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію. Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком нараховуватимуть жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). У той самий час стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.