Для опалювального сезону в Україну закупили 7 суден із вугіллям

Уряд повідомив, що в Україну зараз прямують 7 суден з вугіллям. Саме стільки, за словами президента, вистачить усій країні до кінця 2021 року.
Український голова також заявив, що якщо буде така необхідність, Україна замовить та купить ще паливо для проходження опалювального сезону. Водночас Зеленський не розповів, у кого і за якою ціною купили вугілля.
Однак зазначив, що точно не на окупованих територіях, додавши, що ніхто не купуватиме палива у тих, хто не визнає незалежності України.
На завершення свого звернення президент пообіцяв українцям, що держава нікого не залишить без тепла та світла.
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