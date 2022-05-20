Для ФОП в Україні піднімуть податки з 01 січня 2021 року

В Україні піднімуться податки для ФОП I і II категорій. Згідно з інформацією, з 01 січня 2021 року фізичні підприємці відчують зростання податків на 10-20%.

Так, для першої групи сума підвищиться на 10% - з 210,2 до 227 грн. А для другої групи на 20% від рівня мінімальної зарплати - тобто з 944,6 до 1 200. Також з 1 січня наближаються зміни і по частині мінімальної ставки єдиного соціального внеску. На цей момент вона перебуває на рівні 22% від рівня мінімалки.

У грошовому співвідношенні - це: 1 039 гривень. Ставка повинна піднятися до рівня 1 320 гривень.

Нагадаємо, що в Кабінеті Міністрів України прийняли низку пільг щодо субсидування безробітних українців. Тепер на субсидію можуть претендувати домогосподарки за кордоном і ті українці, які свого часу не уклали договір про соціальне забезпечення. Таке рішення український уряд ухвалив у середу, 16 грудня, як передає пресслужба Міністерства соціальної політики України.