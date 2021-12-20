Депутати ВРУ сьогодні мають намір ухвалити держбюджет на 2022 рік

08:56 02 грудень Київ, Україна

Верховна Рада готується до ухвалення закону про держбюджет на наступний рік. Профільний комітет підтримав цей документ.





Він розповів, що Комітет Верховної Ради України з бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та загалом проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік.



Кабінет Міністрів України сьогодні повернув парламенту доопрацьований проєкт закону про державний бюджет, де збільшив доходну та видаткову частину держбюджету-2022. Законопроєкт готовий до другого читання. Зміни наведені на сайті парламенту.



Як повідомляє в Telegram Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки, у проєкті, який подавався на розгляд Кабміну, доходи бюджету порівняно з 1 читанням збільшено на 54,7



"Тепер доходи проєкту державного бюджету на 2022 рік (без трансфертів) очікуються у сумі 1,31 млрд грн (зокрема, загального фонду – 1,17 млрд грн та спеціального фонду – 141,016 млрд грн)”, - йдеться у повідомленні.



Причини збільшення – врахування пропозицій, наведених у Бюджетних висновках ВР, а також уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема, імпортованого природного газу, нафти марки Brent та світової ціни на залізну руду.



Зокрема, у проєкті збільшили доходи за загальним фондом коштом низки податків: Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.Він розповів, що Комітет Верховної Ради України з бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та загалом проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік.Кабінет Міністрів України сьогодні повернув парламенту доопрацьований проєкт закону про державний бюджет, де збільшив доходну та видаткову частину держбюджету-2022. Законопроєкт готовий до другого читання. Зміни наведені на сайті парламенту.Як повідомляє в Telegram Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки, у проєкті, який подавався на розгляд Кабміну, доходи бюджету порівняно з 1 читанням збільшено на 54,7 млрд грн (за загальним фондом на 50 млрд грн та за спеціальним фондом на 4,7 млрд грн).Причини збільшення – врахування пропозицій, наведених у Бюджетних висновках ВР, а також уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема, імпортованого природного газу, нафти марки Brent та світової ціни на залізну руду.

податку на прибуток підприємств – 21,1 млрд грн;

«внутрішнього» ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) – 13,3 млрд грн;

«імпортного» ПДВ – 6,5 млрд грн;

рентної плати за користування надрами для видобутку нафти, природного газу та газового конденсату – 24,4 млрд грн;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 625 млн грн;

акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, – 2,1 млрд грн;

плати за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом – 1,5 млрд грн.

Водночас за загальним фондом очікується зменшення:

податку та збору на доходи фізичних осіб – на 10,9 млрд грн;

коштів, що перераховуються НБУ відповідно до закону України «Про Національний банк України» – на 10,9 млн грн (уточнення показника згідно з інформацією НБУ).

Повідомляється, що за спеціальним фондом показники лише збільшувалися, зокрема:

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 931,4 млн грн;

акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, – 3,2 млрд грн;

плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за ліцензії на випуск та проведення лотерей – на 426,7 млн гривень.

Як зазначають аналітики, витрати проєкту бюджету збільшено на 55,5 млрд грн (порівняно з проголосованим варіантом проєкту бюджету у першому читанні).



«Тепер загальний план із витрат становить 1521,2 млрд грн, у тому числі витрати загального фонду – 1351,1 млрд грн та витрати спеціального фонду – 170,1 млрд гривень», – додають у Центрі.



Так, передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема:

здійснення заходів, спрямованих на соціальну підтримку у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасової зупинки діяльності суб'єктів господарювання – 3 млрд грн;

фінансування загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки» – 1 млрд гривень;

підвищення заробітної плати медичним працівникам державних закладів охорони здоров'я – додаткові 2052,6 млн грн;

цифровізацію (Національна програма інформатизації, електронне управління) – 1,9 млрд грн;

реалізацію проєкту "Президентський університет" – 400 млн грн;

забезпечення підготовки інфраструктури до впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування – 50 млн грн;

збільшення кількісного складу суддів місцевих та апеляційних судів (Державна судова адміністрація України) – 500 млн грн;

підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення – 415,6 млн грн;

будівництво залізно-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у місті Київ (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця – 706 млн грн;

забезпечення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України – 204 млн грн;

стимулювання розвитку індустріальних парків – 400 млн грн.

У законопроєкті до 2 читання загальний ресурс на національну безпеку та оборону передбачено обсягом 323,1 млрд грн (загальний фонд – 253,98 млрд грн, спеціальний фонд –12,7 млрд грн, інші – 56,5 млрд грн) або 6 % ВВП.



При доопрацюванні законопроєкту до другого читання витрати загального фонду на національну безпеку та оборону збільшили на 3,7 млрд грн (з них на оплату праці з нарахуваннями – на 3,54 млрд грн).