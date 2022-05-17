Депутати обходяться українцям в 344 тисячі гривень за людину

Народні депутати в 2021 році не будуть ображені. Стали відомі основні норми витрат на народних обранців - 90 000 гривень на компенсацію транспортних витрат кожному або, наприклад, 1500 гривень на папір для принтера.

На компенсацію за оренду житла - 237 000 500 гривень. Близько 5000 він може проговорити по телефону і списати паперу на півтори тисячі.

Загалом норми витрат на одного нардепа, передбачені на одного нардепа на 2021, складають 344 000 гривень, тобто близько 28 600 грн на місяць. І це крім заробітної плати.

По зарплаті, за словами голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галини Третьякової, в 2020 році депутатам нараховують в середньому 42 000 гривень на місяць "брудними", а "після вирахування податків вони отримують 32-35 тисяч, в залежності від того, чи брав парламентарій відпустку. Цієї суми, запевняє Третьякова, парламентаріям не вистачає для забезпечення якісної роботи.

Також в бюджет внесені наступні річні витрати на одного народного обранця:

- 1500 грн - канцелярське приладдя;

- 4890 грн - міські, міжміські телефонні розмови;

- 8000 грн - відрядження помічників-консультантів у виборчі округи;

- 2000 грн - оплата та утримання приміщень у виборчих округах;

- 670 грн - витрати на проведення і організацію зустрічей нардепа з виборцями.