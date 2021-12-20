Депутат від партії «Слуга народу» заявив про підвищення пенсій

12:06 11 серпень Київ, Україна

Про реформування пенсійної системи в Україні розповів народний депутат від "Слуги народу", представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі каналу "Україна 24".

"Верифікація пенсійних виплат відповідно до законодавства Верховна Рада прийняла, і вона зараз проводиться. Це правильна ініціатива, тому що ми повинні виплачувати соцдопомогу та виплати від держави за цільовим призначенням, щоб там не було ніяких зловживань. Я впевнений, що верифікація необхідна, і там вже є певні результати ", - сказав він.

Питання про приведення розміру пенсій з реальними потребами зараз знаходиться в стадії розробки, розповів Мокан.

"Що стосується осучаснення пенсій - це постійний процес, і профільний міністр Марина Лазебная тримає це питання на особливому контролі. Зараз Мінсоцполітики розробляє деякі програми пенсійного забезпечення. Ми зараз знаходимося на етапі солідарної системи, нам потрібно її також осучаснити і запропонувати нові методи. Коли ці програми будуть розроблені, а це перспектива 2021, тоді вони будуть представлені, докладно пояснені суспільству і журналістам ", - сказав він.