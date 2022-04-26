Гроші з COVID-фонду підуть на газ

- 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до першої та другої групи платників єдиного податку.

За даними Мінсоцполітики, станом на 1 листопада допомогу на дітей отримали 86949 ФОПів; допомога з безробіття перерахована на рахунки 467662 осіб, а роботодавцям перераховані кошти для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Також здійснено виплати матеріального забезпечення 32 220 особам і виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341 особі.