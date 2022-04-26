Гроші з COVID-фонду підуть на газ

Додаткове фінансування для забезпечення потреб населення із закупівлі газу буде забезпечено з COVID-фонду. Про це йдеться в законопроєкті №4119, який прийняла Верховна Рада і підписав президент Зеленський.
Цей документ передбачав, що в рамках реалізації механізму погашення податкових боргів "Укрнафти" і виплати бюджетної компенсації для "Нафтогазу" за виконання спеціальних зобов'язань з продажу газу за неринковими тарифами для потреб населення для COVID-фонду повинно бути виділено додаткове фінансування на 8,9 млрд грн.
За даними Міністерства фінансів, на 20.11.2020 з Фонду боротьби з COVID-19 використані 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми (66 млрд грн).
На заходи в сфері охорони здоров'я витрачено 7,8 млрд грн (з передбачених 18,5 млрд грн), в т.ч.
- на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам використано 4,2 млрд грн (з передбачених 6,1 млрд грн);
- на будівництво і ремонт приймальних відділень направлено 1,7 млрд грн;
- на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн (з передбачених 4 млрд грн);
- місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн (всього на ці цілі передбачено 1,5 млрд грн);
- на закупівлю устаткування для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн (з передбачених 4,7 млрд грн);
- на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн (з передбачених 100 млн грн).
На заходи в сфері соцзахисту використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн, в т.ч.
- 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття;
- 1,7 млрд грн - Фонд соцстрахування;
- 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до першої та другої групи платників єдиного податку.
За даними Мінсоцполітики, станом на 1 листопада допомогу на дітей отримали 86949 ФОПів; допомога з безробіття перерахована на рахунки 467662 осіб, а роботодавцям перераховані кошти для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Також здійснено виплати матеріального забезпечення 32 220 особам і виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341 особі.
На заходи в сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн (з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%), в т.ч.
- на будівництва, реконструкції, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховані 20,76 млрд грн (з передбачених 31,45 млрд грн);
- на державну підтримку сфери культури, туризму і креативних індустрій використано 58 млн грн (з передбачених 1 млрд грн).
На забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн - тобто на 92%.
На відновлення витрат, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, з яких поки використано 324 млн грн або 50%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі