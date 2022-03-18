Гроші для судів взяли у Мінспорту

Законопроєкт №5304 про перерозподіл коштів у Державному бюджеті-2021 прийнятий. Йдеться про додаткове фінансування для місцевих і апеляційних судів. Український парламент виділив для цього понад 700 млн гривень.

Відзначається, що більшу частину цієї суми (близько 600 мільйонів гривень) взято з призначеного фінансування Міністерства молоді та спорту для підготовки та участі національних збірних в Паралімпійських іграх. Решту коштів взято з фінансування Вищого антикорупційного суду і Вищого суду з питань інтелектуальної власності (142 мільйони гривень).

Отже, фінансування місцевих і апеляційних судів збільшено до 16 мільярдів 392 мільйонів 213,1 тисячі гривень. Ініціатори законопроєкту обґрунтували необхідність його прийняття тим, що вищевказані суди мають погане матеріальне забезпечення. Раніше повідомлялося, що фінансування МВС виросло в чотири рази.