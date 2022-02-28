Грошові резерви України зменшилися на 8,7%

Пресслужба Національного банку України опублікувала дані про стан міжнародних грошових резервів країни. Згідно з цифрами, вони на початок жовтня складають 26 525,7 млн доларів США.

За даними Національного банку, у вересні міжнародні резерви зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

На динаміку резервів протягом вересня впливали, зокрема, операції уряду по управлінню державним боргом. Загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті склав 2 664,8 млн доларів США (в еквіваленті). Зокрема, 2 211,7 млн доларів було направлено на обслуговування і погашення єврооблігацій (ОВДП), 417,4 млн доларів - на виконання зобов'язань перед МВФ, решту коштів - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

Водночас, як відзначили в Нацбанку, валютні надходження на користь уряду становили 445,0 млн доларів США (в еквіваленті), у тому числі 111,9 млн доларів - від розміщення ОВДП.

Регулятор поінформував, що для згладжування коливань на валютному ринку в бік знецінення Національний банк виходив на ринок з інтервенціями з продажу валюти, які за підсумками місяця склали 231,5 млн доларів США. В окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, НБУ поповнював резерви, і в рамках таких інтервенцій придбав 34 млн доларів.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку», - запевнили в НБУ.