Грошова маса: зростання, цифри, аналітика від НБУ

12:02 10 вересень Київ, Україна

За даними НБУ, грошовий агрегат М3 (грошова маса) в серпні в порівнянні з липнем збільшився на 0,7% (10,9 млрд грн), з початку 2020 року (тобто за 8 місяців) - на 16,6% (+ 238,6 млрд грн), а в річному вимірі (тобто в порівнянні з серпнем-2019) - на 28,7% (373,6 млрд грн) - до 1,677 трлн грн.

Нагадаємо, грошова маса в липні в порівнянні з червнем зросла на 3,6% (+57,6 млрд грн), за 7 місяців - на 16% (+229,8 млрд грн), а в річному вимірі (тобто в порівнянні з ліпнем- 2019) - на 27,1% (+355,9 млрд грн).

У червні грошова маса в порівнянні з травнем збільшилася на 2,2% (+34 млрд грн), за перше півріччя - на 12,1% (+174,1 млрд грн), а в річному вимірі (тобто в порівнянні з червнем -2019) - на 25,1% (+323,5 млрд грн).

В кінці липня НБУ озвучив прогноз, що грошова маса за підсумками 2020 року зросте на 19,5% (після збільшення у 2019 році на 12,6%, у 2018 році - на 5,7%, у 2017 році - на 9,6 %), тоді як в квітні НБУ прогнозував, що грошова маса в поточному році виросте на 3,5%.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2021 році грошова маса зросте на 10,7%, а у 2022 - на 10,6%.

Залежно від зниження ступеня ліквідності, фінансові активи групуються в різні грошові агрегати - М0, М1, М2 і М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 - грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 - грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) - агрегат М2 та цінні папери (крім акцій).

На початку вересня правління НБУ вирішило залишити облікову ставку на рівні 6% (найнижчий номінальний рівень в історії незалежної України".