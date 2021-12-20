Грошова компенсація для батьків новонароджених - що чекати?

07:11 13 липень Київ, Україна

Міністерство соціальної політики розробило проект постанови про компенсацію вартості бебі-боксу для дітей, що народилися в 2020 році і не отримали його. Про це повідомляє прес-служба відомства. Кабмін 3 березня ухвалив постанову №172 Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразової натуральної допомоги «пакет малюка». Документ передбачає закупівлю одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів держбюджету, проводиться державною установою Професійні закупівлі.

«Однак, 30.06.2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги« пакет малюка », - пояснили в міністерстві. Тому відомство розробило відповідний проект для виплати компенсації за неотриманий «пакет малюка» грошима.