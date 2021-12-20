Грошова компенсація для батьків новонароджених - що чекати?

07:11 13 липень Київ, Україна

Міністерство соціальної політики розробило проект постанови про компенсацію вартості бебі-боксу для дітей, що народилися в 2020 році і не отримали його. Про це повідомляє прес-служба відомства. Кабмін 3 березня ухвалив постанову №172 Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразової натуральної допомоги «пакет малюка». Документ передбачає закупівлю одноразової натуральної допомоги за рахунок коштів держбюджету, проводиться державною установою Професійні закупівлі.

Фото: Кабмин планирует выплачивать родителям стоимость «пакета малыша»

«Однак, 30.06.2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України прийнято рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги« пакет малюка », - пояснили в міністерстві. Тому відомство розробило відповідний проект для виплати компенсації за неотриманий «пакет малюка» грошима.

«Питання забезпечення посібниками« пакет малюка »новонароджених дітей в усіх регіонах України знаходиться на постійному контролі Мінсоцполітики», - відзначили в міністерстві.