День Незалежності України обійдеться бюджету в 5,4 млрд гривень - Мінфін

11:00 20 червня Київ, Україна

Міністерство фінансів прорахувало вартість Дня Незалежності України та пропонує скоротити низку заходів через великий бюджет. Прорахунок відомства до 30-ї річниці національного свята показав, що на підготовку піде понад 5,4 млрд гривень.

"Згідно з фінансово-економічними розрахунками до проєкту акта, його реалізація вимагатиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, в тому числі додаткова потреба складе 840,5 млн гривень", - йдеться в документі.

У Мінфіні також зазначили, що додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених в проєкт плану заходів, становить 1,6 млрд гривень. Однак у міністерстві рекомендують ці заходи не фінансувати.