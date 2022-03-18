День Незалежності України обійдеться бюджету в 5,4 млрд гривень - Мінфін

Міністерство фінансів прорахувало вартість Дня Незалежності України та пропонує скоротити низку заходів через великий бюджет. Прорахунок відомства до 30-ї річниці національного свята показав, що на підготовку піде понад 5,4 млрд гривень.
У Мінфіні також зазначили, що додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених в проєкт плану заходів, становить 1,6 млрд гривень. Однак у міністерстві рекомендують ці заходи не фінансувати.
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