Дефолт Україні не загрожує попри борги - Марченко

На підтримку населення, яке постраждало від пандемії коронавірусу, Світовим банком була виділена допомога для України. Схвалення грошового траншу в розмірі 300 мільйонів доларів відбулося 12 грудня в Раді виконавчих директорів.

«Підтримка Світового банку Україні в ці критичні часи, яка спрямована на захист бідних, які постраждали від спалаху COVID-19, має значний ефект. Заходи соціального захисту, які підтримають новим кредитом, допоможуть уряду України фінансувати соціальні програми, спрямовані на те, щоб близько одного мільйона українців не стали бідняками», - заявив відповідальний директор Світового банку по Східній Європі Аруп Банерджі.

На сьогодні державний борг України становить майже 2,5 трильйона гривень, тобто 90 мільярдів доларів США. При цьому державний бюджет країни не перевищує один трильйон гривень, а ВВП - менше чотирьох трильйонів. Слід зазначити, що з початку 2020 року заборгованість зросла на 0,8% в доларовому еквіваленті і на 9,96% в гривневому, повідомили в Міністерстві фінансів України.

Нагадаємо, що Сергій Марченко заявив про те, що він виступає проти реструктуризації зовнішнього боргу країни. Також міністр фінансів вважає, що дефолт нашій країні не загрожує.

Крім того, на думку міністра, ідея не оплачувати борги з точки зору реноме всієї країни є відверто неправильною. Довіра до України будується, зокрема, на регулярних виплатах зовнішніх боргів, тому міністр не бачить приводу втрачати її.