Дефолт близький: росія визнала проблеми з економікою

Період, коли російська економіка могла жити на запасах, закінчено, заявила на спільному засіданні комітетів держдуми у понеділок голова центробанку рф Ельвіра Набіулліна.
За її словами, вже у другому-третьому кварталі вплив санкцій почне поширюватися на реальний сектор, а економіка набуде "непростого періоду" структурної трансформації, коли бізнесу доведеться шукати нові моделі існування та нових постачальників.
За її словами, вже у другому-третьому кварталі вплив санкцій почне поширюватися на реальний сектор, а економіка набуде "непростого періоду" структурної трансформації, коли бізнесу доведеться шукати нові моделі існування та нових постачальників.
У березні постачання імпортних товарів до росії обвалилося, говорив минулого тижня помічник президента з економіки Максим Орешкін. Морська торгівля з Євросоюзом виявилася паралізованою майже повністю: з 20 найбільших контейнерних ліній 14 відмовилися працювати з рф, а в північно-західному басейні спад перевезень досяг 90-95%.
Обмеження на імпорт і логістику вимагатимуть від російських виробників пошуку нових партнерів, нових логістичних шляхів, але це, за словами Набіулліної, вимагатиме часу і обіцяє економіці подальший розгін інфляції та дефіцит товарів.
Обмеження на імпорт і логістику вимагатимуть від російських виробників пошуку нових партнерів, нових логістичних шляхів, але це, за словами Набіулліної, вимагатиме часу і обіцяє економіці подальший розгін інфляції та дефіцит товарів.
У цих умовах центробанк не намагатиметься «будь-якими методами повернути інфляцію до мети», попередила Набіулліна.
За даними мінекономрозвитку, на 8 квітня річна інфляція у росії досягла 17,9% і стала рекордною з 2002 року. Аналітики, опитані ЦБ у березні, спрогнозували російській економіці падіння на 8% за 20-відсоткової інфляції.
Втім, розкид оцінок виявився вкрай великим: низка економістів не виключає обвалу ВВП на 23% - навіть масштабнішого, ніж після розпаду СРСР.
За даними мінекономрозвитку, на 8 квітня річна інфляція у росії досягла 17,9% і стала рекордною з 2002 року. Аналітики, опитані ЦБ у березні, спрогнозували російській економіці падіння на 8% за 20-відсоткової інфляції.
Втім, розкид оцінок виявився вкрай великим: низка економістів не виключає обвалу ВВП на 23% - навіть масштабнішого, ніж після розпаду СРСР.
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