Дефолт близький: росія визнала проблеми з економікою

15:02 18 квітня Київ, Україна

Період, коли російська економіка могла жити на запасах, закінчено, заявила на спільному засіданні комітетів держдуми у понеділок голова центробанку рф Ельвіра Набіулліна.



За її словами, вже у другому-третьому кварталі вплив санкцій почне поширюватися на реальний сектор, а економіка набуде "непростого періоду" структурної трансформації, коли бізнесу доведеться шукати нові моделі існування та нових постачальників.

«Санкції насамперед позначилися на фінансовому ринку, але зараз вони почнуть дедалі більше позначатися і на реальних секторах економіки. Основні проблеми будуть пов'язані з обмеженнями на імпорт та логістику зовнішньої торгівлі, а надалі і з обмеженнями на експорт російської продукції», - сказала Набіулліна.

У березні постачання імпортних товарів до росії обвалилося, говорив минулого тижня помічник президента з економіки Максим Орешкін. Морська торгівля з Євросоюзом виявилася паралізованою майже повністю: з 20 найбільших контейнерних ліній 14 відмовилися працювати з рф, а в північно-західному басейні спад перевезень досяг 90-95%.



Обмеження на імпорт і логістику вимагатимуть від російських виробників пошуку нових партнерів, нових логістичних шляхів, але це, за словами Набіулліної, вимагатиме часу і обіцяє економіці подальший розгін інфляції та дефіцит товарів.

«Як центральний банк ми чудово розуміємо, що цей період супроводжуватиметься сплеском цін на окремі товари. Тому інфляція буде вищою за мету. Але треба розуміти, що таке перевищення інфляцією мети багато в чому пов'язане не з високим попитом, а саме з обмеженнями на стороні пропозиції товарів, з низькою пропозицією», - сказала глава ЦБ.

У цих умовах центробанк не намагатиметься «будь-якими методами повернути інфляцію до мети», попередила Набіулліна.



За даними мінекономрозвитку, на 8 квітня річна інфляція у росії досягла 17,9% і стала рекордною з 2002 року. Аналітики, опитані ЦБ у березні, спрогнозували російській економіці падіння на 8% за 20-відсоткової інфляції.



Втім, розкид оцінок виявився вкрай великим: низка економістів не виключає обвалу ВВП на 23% - навіть масштабнішого, ніж після розпаду СРСР.