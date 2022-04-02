Дефолт 2021: що чекає економіку України

Україні не загрожує дефолт в 2021 році - так заявив глава парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Однак, на думку чиновника, піти від економічної кризи країні буде непросто.

«Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що прийдешній рік ми пройдемо. Нам буде дуже важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших перемовників, міністр фінансів працює над цими питаннями, і чекав позитивних сигналів - приїзд місії або другий транш за програмою stand by», - сказав нардеп.

У поточному році Україна отримала $2,1 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Згідно з програмою співпраці з МВФ, державний бюджет буде виконаний повністю за умови отримання $6,2 млрд запозичень від офіційних кредиторів.

До кінця року Україна очікує 700 млн доларів від Світового банку, 1,4 млрд доларів від МВФ і 1,2 млрд євро за програмою макрофінансової допомоги від ЄС.

У Мінфіні заявили, що Україна вже встигла виконати 4 з 10 структурних маяків за програмою stand-by від МВФ. Ще два вже знаходяться на фінальній стадії, а транш уряд планує отримати до кінця року. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наслідки дефолту будуть плачевними. У разі дефолту Україна буде відкинута у розвитку на 5-10 років назад, і це негативно позначиться на партнерських відносинах України з іншими державами.