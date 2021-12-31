Дефіциту гречки не буде - думка експертів

Згідно з інформацією отриманою від Інституту аграрної економіки (ІЕА) дефіцит гречки в Україні скасовується. Вартість за цей продукт значно впала. У перші числа серпня 2020 ціна за тонну опустилася на 7% - до 15.5 тисяч гривень за тонну.
Тому фахівці ІАЕ не прогнозують підвищення цін на гречану крупу в найближчі місяці.
Як пояснив заступник директора інституту Микола Пугачов, подорожчання гречки в Україні відбулося на тлі карантину, який посприяв підвищенню попиту на продовольчі товари. У квітні, наприклад, ціна на гречку зросла на 17,99%.
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