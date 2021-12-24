Дефіцит зовнішньої торгівлі 2021 - дані Держстату

Державна служба статистики опублікувала дані про зовнішню торгівлю України за перші два місяці 2021 року. Згідно з цифрами, дефіцит зовнішньої торгівлі скоротився в порівнянні з 2020 роком. Однак все ж цифра залишається значною - $256,5 млн.

Експорт товарів за перші два місяці 2021 склав $8,4 млрд, що на 4,5% більше в порівнянні з січнем-лютим 2020 року. Імпорт досяг $8,7 млрд, що на 0,5% більше, ніж в минулому році. Відзначимо, що в січні-лютому цього року спостерігався дефіцит торгівлі товарами на рівні $256,5 млн, тоді як у січні-лютому 2020 він досягав $573,2 млн.

Найбільше Україна експортувала в січні-лютому в наступні країни:

Китай - $1,09 млрд

Польщу - $647,6 млн

Туреччину - $55,21 млн

У січні-лютому Україна більше імпортувала з:

Китаю - $1,4 млрд

Німеччини - $757,7 млн

Російської Федерації - $730,9 млн

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,97 (у січні-лютому 2020 року - 0,93). Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 201 країни світу.