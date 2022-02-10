Дефіцит в українському бюджеті зможуть скоротити до кінця 2020

Дефіцит бюджетних коштів в українській скарбниці серйозно відчувається у всіх фінансових сферах країни. При цьому експерти відзначають можливість скорочення дефіциту в якнайближчий час.

Міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує, що дефіцит в державному бюджеті України на 2020 рік за вересень скоротиться на 5 млрд грн - приблизно до 13 млрд грн.

"До кінця року ми закриємо дірку в дохідній частині бюджету повністю", - сказав Марченко. Він також нагадав, що станом на початок травня цього року "дірка" в бюджеті становила 44 млрд грн.

Відповідаючи на питання про витрачання 66 млрд грн коронавірусного фонду, Марченко повідомив, що 3,1 млрд грн було направлено на засоби захисту, апарати ШВЛ та оснащення лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я.

"На дороги ми направили 35 млрд, але на сьогодні витратили тільки 10,9 млрд з них", - уточнив міністр.

За його словами, зараз у фонді залишилося ще близько 41 млрд грн.