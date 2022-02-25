Дефіцит в 5 млрд грн в судовій системі - бюджет 2021

14:24 02 жовтень Київ, Україна

Проєкт державного бюджету на 2021 рік має недоліки вже на цьому етапі. У статті витрат внесли розрахунок на зарплати юридичних працівників за фактом, а не по штату. Згідно з цим утворився дефіцит у 5 млрд гривень.

Крім проблеми з фінансовим забезпеченням судової системи в поточному 2020 року складна ситуація з фінансуванням може скластися і у 2021 році.

Як розповів під час засідання Комітету 24 вересня глава Державної Судової Адміністрації Зеновій Холоднюк, ДСА провела консультації з Мінфіном. Після проведення консультацій фінансування було збільшено на суму 692 млн грн (до 15,653 млрд після консультацій).

При цьому фонд зарплати Мінфіном підведений під фактичну чисельність суддів і працівників апарату суддів: 5245 суддів і 22 287 співробітників апарату (при штатній чисельності 25 059).

Середньомісячна зарплата забезпечена для співробітників апарату в розмірі 9637 грн. 2 млрд 659 млн грн - дефіцит фонду оплати праці. При цьому ДСА - єдиний розпорядник бюджетних коштів, який в бюджеті взагалі не забезпечений видатками на розвиток. Тобто добудувати об'єкти буде неможливо.

Загальний дефіцит складає, включаючи необхідність забезпечення Служби судової охорони, за словами Холоднюка, 5 млрд 656 млн 400 тис.грн.