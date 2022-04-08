Дефіцит українського бюджету менший, ніж в країнах ЄС

Державний бюджет України переживає серйозний дефіцит. Однак прем'єр-міністр України заявив, що згідно з усіма показниками, Україна знаходиться не на самому останньому місці в Європі.

Чиновник нагадав, що зараз дефіцит державного бюджету знаходиться на рівні 7,5%. Також він відверто назвав такий показник одним з найнижчих в Європі в контексті дефіциту бюджету.

«Ми провели аудит з міжнародними партнерами, цей дефіцит для України посильний. Він абсолютно помірний - про це заявляють всі міжнародні експерти та організації», - сказав він, вказуючи, що дефіцит бюджету в 7,5% - це нормальна цифра для України.

Крім цього, прем'єр заспокоїв суспільство, вказавши, що на поточний момент уряд знає, як погасити таку заборгованість.

Нагадаємо, що в результаті викликаної коронавірусом економічної кризи, а також на тлі масштабної програми державних заходів для бізнесу, очікується рекордне зростання обсягів державного боргу в ФРН. Як повідомляє Reuters, уряд Німеччини прогнозує, що дефіцит державного бюджету в цьому році складе всього 7,25 відсотка від валового внутрішнього продукту. Крім того, зросте і співвідношення сукупного державного боргу до ВВП - до 75,25 відсотка, говориться в прогнозі.