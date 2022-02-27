Дефіцит ПФУ у вересні 2020 року - 17,2 млрд гривень

Щорічно експерти відзначають дефіцит коштів у Пенсійному фонді України. Це безпосередньо пов'язано не тільки з економічною ситуацією в країні, але і з неправильним розподілом грошей всередині держави. 2020 рік не став винятком.

Доходи Пенсійного фонду в січні - вересні поточного року склали 338,2 млрд грн, витрати - 355,4 млрд грн, а дефіцит - 17,2 млрд грн. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ).

Власні доходи ПФ за січень - вересень склали 201,3 млрд грн (59,5% від загальної суми доходів), а кошти держбюджету - 136,9 млрд грн (40,5%). Для порівняння: в січні - серпні 2020 дефіцит ПФ становив 15,9 млрд грн.

Доходи Пенсійного фонду за січень - вересень 2020 року на 18,9 млрд грн (або на 5,9%) перевищили відповідний показник за 9 місяців минулого року (338,2 млрд грн проти 319,9 млрд грн). Однак в поточному році зросли й витрати ПФУ, і його дефіцит.

План з надходження коштів від сплати єдиного соціального внеску за січень - вересень 2020 недовиконаний на 8,5% (або 16,9 млрд грн). План становив 198,4 млрд грн, а фактичні надходження - 181,5 млрд грн.