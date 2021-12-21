Дефіцит ПФУ може вирости до 23 млрд гривень

Проблему Пенсійного фонду - вічний дефіцит коштів - досі ніхто не вирішив. Індексація пенсій і податкові канікули для ФОПів з ЄСВ до кінця 2021 року можуть мати свої наслідки. Експерти прогнозують, що дефіцит може зрости до 22,9 млрд гривень.

Такі оцінки озвучили експерти Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління KSE.

"Сумарний обсяг непогашених позик ПФ перед казначейством 1 січня 2021-го досягав 62 млрд грн. Це без урахування нинішніх 7,5 млрд грн. Однак борг не є системним вирішенням проблеми, адже позичати можна довго і без обмежень", - йдеться в матеріалі.

Головні причини виникнення дефіциту:

прискорена індексація пенсій з 1 березня (щомісяця витрати зросли на 2,3 млрд, а перенесення термінів коштувало 6,9 млрд);

звільнення ФОПів першої групи від сплати ЄСВ за грудень 2020 року та січень-травень 2021-го згідно з антиковідним законом;

з 1 січня набув чинності закон про усунення дискримінації платників ЄСВ, який звільнив ФОПів від сплати ЄСВ за себе за ті місяці, за які роботодавець на основній роботі сплатив за них страховий внесок.