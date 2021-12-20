Дефіцит ПФУ досяг рекордного показника

Павло Розенко в інтерв'ю для ЗМІ розповів про дефіцит Пенсійного фонду України. Колишній міністр соціальної політики (2014-2016 рр.) згадав, що зараз ПФУ переживає рекордний дефіцит грошей і дефіцит продовжує стрімко зростати.

Як зазначив ексчиновник, під час його роботи в уряді (до 2019 року) дефіцит бюджету ПФУ становив близько 150 млрд гривень.

"Протягом першого року з моменту приходу до влади "Слуг народу" дефіцит бюджету Пенсійного фонду України виріс до 202 млрд гривень. Вони повністю обрушили дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і це ще не все", - підкреслив Розенко.

За його словами, в кінці минулого року вперше за 7 останніх років ПФУ взяв у Держказначейства позику на 16 млрд гривень для закриття дефіциту бюджету ПФУ.