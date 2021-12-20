Дефіцит ПФУ досяг рекордного показника
18:00 24 березень Київ, Україна
Павло Розенко в інтерв'ю для ЗМІ розповів про дефіцит Пенсійного фонду України. Колишній міністр соціальної політики (2014-2016 рр.) згадав, що зараз ПФУ переживає рекордний дефіцит грошей і дефіцит продовжує стрімко зростати.
Як зазначив ексчиновник, під час його роботи в уряді (до 2019 року) дефіцит бюджету ПФУ становив близько 150 млрд гривень.
"Протягом першого року з моменту приходу до влади "Слуг народу" дефіцит бюджету Пенсійного фонду України виріс до 202 млрд гривень. Вони повністю обрушили дефіцит бюджету Пенсійного фонду, і це ще не все", - підкреслив Розенко.
За його словами, в кінці минулого року вперше за 7 останніх років ПФУ взяв у Держказначейства позику на 16 млрд гривень для закриття дефіциту бюджету ПФУ.
«Тобто реальний дефіцит бюджету Пенсійного фонду України сьогодні становить колосальні 220 млрд гривень. Це рекорд за всю історію економіки України», - заявив Розенко.
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