Дефіцит держбюджету України понад 100 млрд гривень

Пресслужба Державної казначейської служби України заявила про дефіцит в державному бюджеті у 2020 році. У період з січня по жовтень цифра склала 112 млрд гривень.

Відомо, що в жовтні дефіцит досяг позначки в 30,44 мільярда гривень, а показники загального фонду склали 26,88 мільярда гривень.

Крім цього, за минулі 10 місяців фонд держбюджету був зведений з дефіцитом 120,5 мільярда гривень. У відомстві зазначають, що загальні показники кредитів, які взяла держава, встановилися на рівні 426,5 мільярда гривень, а тільки в жовтні запозичення країни склали 20,9 мільярда гривень.

Слід зазначити, що за жовтень 2020 року країна виплатила 7 мільярдів гривень, при показниках за 10 місяців - 337,56 мільярда гривень.

Фахівці Державної казначейської служби пояснюють, що план з доходів державного бюджету встановлено на рівні 1 014 трильйонів гривень, в той час, як протягом 10 місяців до бюджету надійшло всього 842 мільярди гривень.