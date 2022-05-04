Дефіцит держбюджету - 117,2 млрд гривень

Рік 2020, що минає, став складним випробуванням для української економіки і бізнесу - пандемія коронавірусу і світова криза значно вплинули на падіння економічних показників нашої країни. Міністерство фінансів порахувало, що дефіцит бюджету в 2020 році становить 117,2 млрд гривень.

Також обчислений і показник по загальному фонду - він склав більш ніж 130,5 млрд, і це при розпису в сумі майже 237 млрд гривень. У міністерстві відзвітували, що всі соцвиплати, витрати на оборону, обслуговування державного боргу, а також дотації місцевим бюджетам - всі ці виплати зроблені відповідно до графіка.

Тим часом видатки за загальним фондом склали трохи більше 940,5 млрд грн, що на 101 млрд менше розпису. У процентному співвідношенні зменшення зафіксоване на 9,7%.

Раніше повідомлялося, що завод «Артем» отримав 49 млн гривень з держбюджету. Їх повинні витратити на розробку артилерійських боєприпасів і постачання некерованих авіаційних ракет.

Також ми писали і про те, що держбюджет планують наповнити коштом азартних ігор. Таку пропозицію внесено в доопрацьований до другого читання засідання проєкт Державного бюджету на 2021. У Кабміні хочуть наповнити частину спеціального фонду завдяки оподаткуванню азартної сфери бізнесу, яке буде реалізоване у вигляді продажу ліцензій на здійснення діяльності.