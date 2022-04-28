Дефіцит бюджету 2020 - сценарії розвитку

Україна не впорається з фінансуванням без допомоги Міжнародного валютного фонду. Всі економічні експерти відзначають, що в кінці 2020 року в українській скарбниці виник серйозний дефіцит коштів і проблеми з його фінансування.
За його словами, останній варіант - найбільш "ймовірний і розумний".
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство призупинило фінансування деяких бюджетних видатків та програм в кінці 2020 року. За його словами, значна сума коштів до теперішнього часу не надійшла. Мова про більш ніж 3 млрд доларів, які були закладені в бюджеті.
Відзначимо, що експерти вважають, що Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.
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