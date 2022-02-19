Цифровізація допоможе в боротьбі з корупцією і додасть 10-12% ВВП

Перехід України на цифрові носії інформації - цифровізація викликає в українців неоднозначні думки. Про переваги цифровізації розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Федоров зазначив, що до кінця 2023 року Україна планує створити і наповнити всі основні онлайн-реєстри інформації.

За словами міністра, цифровізація в Україні допоможе в боротьбі з корупцією і додасть Україні 10-12% ВВП.

"У чому проблема: у нас країна живе в двох системах координат. Є паперова система координат, а є електронна - і через це виникає завжди певна корупція. Основа цифрової держави - це коли всі реєстри між собою обмінюються інформацією. Чому люди дають побутові хабарі? Через те, що реєстри не обмінюється даними", - пояснили міністр.

Він навів приклад, коли чиновник вимагає у людини підтвердження володіння певним майном.

"І ти замість чиновника йдеш в інший державний орган. У сенсі, хлопці, ви за гроші платників податків працюєте, обміняйтеся самі між собою інформацією. Навіщо мені доводити державі, що я володію квартирою? Я ж її зареєстрував, коли купував", - заявив Федоров.

Він зазначив, що до кінця 2023 року Україна планує створити і наповнити всі основні онлайн-реєстри інформації. Це, в свою чергу, допоможе заощадити суттєві державні кошти, запобігши корупції.

"Це десятки мільярдів гривень на рік. Я вважаю, що цифровізація 10-12% ВВП на рік додасть точно", - сказав міністр.

Також Федоров заявив, що верифікація державних реєстрів України та їхня інтеграція дозволить припинити схеми махінацій з соціальними виплатами, збиток від яких становить мільярди гривень на місяць.

На форумі "Україна 30" 18 травня Федоров заявляв, що до кінця 2023 року в Україні 100% державних послуг повинні надаватися онлайн. "У нас є амбіційна мета - це досягти 100% державних послуг онлайн за три наступні роки. Тобто до кінця 2023 року ми хочемо оцифрувати всі держпослуги. Ця мета є публічною, вона консолідує всі міністерства", - сказав він.

З серпня поточного року Україна повинна увійти в режим paperless, відзначав президент України Володимир Зеленський.