Цифрова субсидія: інноваційне рішення для житлово-комунальних послуг

В Україні розробили цифровий інструмент, який автоматично надаватиме субсидію для житлово-комунальних послуг.
Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
Відповідно до цієї ініціативи, рівень тарифів на газ та електроенергію зможе підвищуватися, при цьому держава автоматично надаватиме субсидії для балансування зростання цін. Це рішення стосується громадян, чий платіж за комунальні послуги перевищує 15% від їхнього доходу.
Міністерство соціальної політики розробило цифровий інструмент, який почне працювати з листопада поточного року. Цей інструмент автоматично повідомить тих, хто має право на субсидію, та забезпечить їхній доступ до відповідної підтримки. У бюджеті на 2024 рік передбачено кошти у розмірі 50 мільярдів гривень для реалізації цієї ініціативи.
Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
Відповідно до цієї ініціативи, рівень тарифів на газ та електроенергію зможе підвищуватися, при цьому держава автоматично надаватиме субсидії для балансування зростання цін. Це рішення стосується громадян, чий платіж за комунальні послуги перевищує 15% від їхнього доходу.
Міністерство соціальної політики розробило цифровий інструмент, який почне працювати з листопада поточного року. Цей інструмент автоматично повідомить тих, хто має право на субсидію, та забезпечить їхній доступ до відповідної підтримки. У бюджеті на 2024 рік передбачено кошти у розмірі 50 мільярдів гривень для реалізації цієї ініціативи.
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