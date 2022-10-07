Щоб спонсорувати війну, в росії вирішили пожертвувати економікою та системою охорони здоров'я

15:48 07 жовтня Київ, Україна

Витрати федерального бюджету за статтею «національна економіка» у 2023 році будуть урізані майже на 20% порівняно із сумою, закладеною в уточнений розпис бюджету-2022. З 4,317 трильйона рублів асигнування знизяться до 3,514 трлн рублів, випливає з пояснювальної записки до закону про бюджет, опублікованій у базі держдуми.



У 2024-25 рр. кабмін істотно збільшувати фінансування економічних програм не планує: воно становитиме 3,555 трлн рублів і 3,591 трлн рублів відповідно. Номінальне зростання становитиме лише 1% на рік, а у реальному вираженні — з урахуванням закладеної до бюджету інфляції — витрати продовжуватимуть скорочуватися: на 4,5% та 3% відповідно.



«Під ніж» підуть майже всі ключові проєкти економічного розвитку. Фінансування держпрограми "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" в 2023 році скорочується на 30% - з 648,3 до 457,8 млрд рублів. Держпрограма "Економічний розвиток та інноваційна економіка" стискається на 18% - з 169,6 до 138,2 млрд рублів.



Витрати за держпрограмою "Розвиток фармацевтичної та медичної промисловості" зменшуються на 29% - з 5,236 до 3,715 млрд рублів. Держпрограма "Розвиток атомного енергопромислового комплексу" втрачає 27% фінансування - 81,2 млрд рублів проти 111,3 млрд.



Фінансування будівництва доріг, закладене в держпрограму «Розвиток транспортної системи», зменшується на 26% - з 1,653 трлн рублів до 1,229 трлн. Витрати на підтримку сільського господарства скорочуються на 8% — з 375,9 до 344,7 млрд рублів.



Держпрограма розвитку енергетики позбавляється 26% грошей - 28,2 млрд рублів проти 38,8 млрд цього року. Держпрограма "Забезпечення доступним і комфортним житлом і комунальними послугами громадян російської федерації" втрачає 9% фінансування - 502,5 млрд рублів замість 552,1 млрд.



Одночасно кабмін має намір на 4% скоротити витрати федерального бюджету на охорону здоров'я: вони становитимуть 1,469 трлн рублів проти 1,533 трлн в поточному році.



Держпрограма «Розвиток охорони здоров'я», згідно із проєктом бюджету, втрачає майже 5% фінансування. Федеральний проєкт "Розвиток інфраструктури охорони здоров'я" стискається на 22% - з 49,1 до 38,1 млрд рублів.



Витрати за федпроєкт «Боротьба з серцево-судинними захворюваннями» зменшуються майже на третину - з 25,7 до 17,5 млрд рублів; за проєктом "Боротьба з онкологічними захворюваннями" - на 19%, з 189,6 до 153,7 млрд рублів.



Проєкт модернізації первинної ланки системи охорони здоров'я позбавляється 10% грошей: наступного року це буде 90 млрд рублів проти 99,8 млрд у поточному.



Загалом до бюджету-2023 уряд заклав витрати в обсязі 29,055 трлн рублів при доходах у 26,13 трлн. Дефіцит, таким чином, складе 2,925 трлн рублів, або 10% від розміру скарбниці.